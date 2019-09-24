Учёные назвали главную опасность сексуальной зависимости

Никакого секрета в гиперсексуальности, как оказалось, нет. Постоянное желание заниматься сексом — обычное нарушение гормонального фона.

Учёные из Каролинского института в Швеции выяснили, что у людей, страдающих гиперсексуальностью, наблюдаются нарушения метилирования отдельных областей генома. Участки ДНК в каждом конкретном случае приводят к одному и тому же результату и нарушают нормальный синтез окситоцина — гормона, который вызывает в организме человека чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия. Как отмечается в релизе Medical Express, у сексоголиков уровень окситоцина существенно выше, чем у обычных людей.

При этом учёные отмечают, что от гиперсексуального расстройства люди страдают вне зависимости от употребления алкоголя, неправильного питания или образа жизни. Однако точный механизм воздействия окситоцина на организм у людей до конца так и не изучен. Учёные отмечают, что у определенных видов полевых мышей и приматов нейропептиды вроде окситоцина играют центральную роль в регуляции поведения парных связей.

Эти гормоны отвечают за периоды лактации и полового возбуждения, однако как именно всё работает у животных и людей, учёные пока не понимают. Однако гиперсексуальность уже признали расстройством, которое планируют лечить медикаментозно. Исследователи уверены, что разница в два с небольшим процента между нормальным уровнем синтеза окситоцина у здоровых людей и у сексоголиков может приводить к развитию серьёзных форм депрессии и даже шизофрении.