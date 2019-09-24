Бомба по имени Грета. Как шведы превратили девочку-аутиста в оружие

Шведская экоактивистка давно упоминается в СМИ не иначе, как "борец за будущее Земли". Но жизнь девочки гораздо интереснее, чем кажется.

Сама всего добилась

Про Грету Тунберг уже сказано немало, однако родословную шведской девочки, чьи исступленные попытки пристыдить не только отдельно взятых президентов, но и целые страны, воодушевляют и умиляют мировых звёзд, плотно не изучал ещё никто. А удивляться такому (внезапному) таланту может лишь тот, кто совершенно ничего не понимает в семейных подрядах. Для начала стоит сказать, что родители Греты Тунберг — шведский актёр Сванте Тунберг и известная (по крайней мере, в Швеции) оперная певица Малена Эрнман.

Если внезапно появившийся талант и навыки ораторского искусства у 16-летней девочки по-прежнему вызывают неподдельное восхищение, то стоит сказать и о том, что дедушка Греты — знаменитый (даже за пределами Швеции) Улоф Тунберг, режиссёр, теле- и радиоведущий, а также... специалист по медиапроектам.

Однако родители "пустили" Грету протестовать лишь в 15-летнем возрасте. Вероятно, как раз потому, что спекулировать на теме больных подростков в более раннем возрасте не позволит даже толерантная, рафинированная шведская общественность. Но о серьёзных заболеваниях девочки с истинно шведским лицом стало известно не сразу. Во всяком случае журналисты и другие активисты-экологи искали подвох не в девочке, а в том, чьи интересы она ни с того ни с сего начала обслуживать.

Большая шведская семья

За неделю до того, как Грета Тунберг впервые попала в социальные сети и стала "климатической Жанной д'Арк", родители Греты выпустили книгу под названием "Сцены из сердца". В ней они подробно описали, что психические расстройства их собственных детей заставили их пересмотреть свои взгляды на экологию планеты. Не страны, не отдельно взятого региона Швеции, где живут родители Греты Тунберг, а целой планеты. На это, кстати, обращают внимание многие сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

Кстати, у самой Греты, пусть и лёгкая, но заметная профессионалам даже визуально форма аутизма. У её младшей сестры Беаты — синдром дефицита внимания и гиперактивности, при котором (в большинстве случаев) дети не могут сконцентрировать внимание, слишком импульсивны и зачастую демонстрируют поведенческие отклонения. Вдобавок к этому у младшей сестры Греты диагностирован синдром Аспергера — заболевание, при котором нарушается общее психическое развитие и, как следствие, возникает неспособность адаптироваться к обычной жизни без помощи взрослых.

И во всём ворохе заболеваний родители Греты Тунберг винят не кого-нибудь, а бездушные правительства, отравляющие воздух, воду и еду чем попало. Видимо, образ жизни родителей перед беременностью и во время неё, как и отношения внутри семьи, настолько идеальны, что рассматривать их как причину психических отклонений нет никакого смысла. При этом они не стесняются всячески пиариться на теме известности дочери. Видимо, шведская толерантность распространяется не на всех.

"Вы украли моё детство"

В чистые помыслы Греты Тунберг, конечно, можно было бы и поверить. И в этом смысле шведские пиарщики сделали настолько правильный ход, что оспаривать это решение, с профессиональной точки зрения, не получается. Прокачивать информационный фон вокруг Греты Тунберг начал не кто-нибудь, а шведский PR-специалист Ингмар Ренцхог. Правда, сотрудничество получилось недолгим. Одновременно с пиаром активистки он создал собственную экоорганизацию, куда привлёк более 2 млн долларов. Позднее шведские СМИ писали, что все деньги Ренцхог оставил себе.

Если говорить начистоту, то 16-летняя девочка с целым ворохом психических расстройств не может составлять пламенные речи, и искусству управления общественным мнением, равно как и самостоятельно научиться мастерству выступлений. Нужен пример? Пожалуйста. На экономическом форуме в Давосе Грета Тунберг, поездку которой в Швейцарию оплатил "неизвестный спонсор" произнесла пламенную речь, в которой, например, были и такие слова.

Не хочу, чтобы люди надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы они паниковали. Чтобы они чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день Грета Тунберг

Россия, покайся!

Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство Грета Тунберг

Именно с этих слов начала своё выступление Грета Тунберг в рамках очередного съезда в ООН. Однако задолго до того, как праведный гнев 16-летней шведки обрушился на правительства многих стран, персонального упоминания в хейт-спиче удостоилась... Россия. В одной из своих публикаций в "Фейсбуке" Грета Тунберг заявила, что Россия "тоже ничего не делает" по части сохранения климатического баланса планеты. Откуда 16-летняя девочка с аутизмом взяла эти данные — непонятно, но обвинить Россию, разумеется, было гораздо проще, чем доказать какие-то соображения на этот счёт.

Чья ты, девочка?

Если брать планету в её общеисторическом периоде, то глобальные потепления и похолодания случаются на Земле регулярно. Они длятся от нескольких десятков лет до нескольких сотен, и до недавнего времени особенного внимания на это никто не обращал. После бурного роста населения и тотальной индустриализации, конечно, 7 млрд тонн антропогенных выбросов углекислого газа сделали своё чёрное дело и навредили климату.

Но применительно к истории Греты Тунберг важно понимать, что все коммерческие проекты (а Тунберг, безусловно, он самый) нацелены на извлечение выгоды. До этого этапа история с климатической истерикой ещё, конечно не дошла, но совершенно очевидно, что ждать осталось недолго. Для начала Тунберг, которая наверняка создаст какое-нибудь собственное движение за права животных/людей/марсиан, страдающих от изменений климата, выпустит некий список "одобренных" стран. Эти государства, наверняка будут расположены в Европе или далеко через океан. Тот, кто не попадёт в этот список, превратится в объект нападок экологов. Какие страны попадут под "экологические санкции", можно только догадываться.

Затем, как по взмаху волшебной палочки, появится одна или несколько крупных, "чистых" энергетических компаний, которые "меняют мир к лучшему". Их интересы постепенно будут лоббироваться как со страницы Тунберг, так и её последователями, коих, к слову, набирается немало. Эти сценарии будут сбываться с плюс-минус такой последовательностью, как мы описали, и, по сути, шведская девочка со светлым лицом в этом смысле ничем не будет отличаться от сирийской девочки Баны Алабед, которую ЦРУ при поддержке коллег из британских и американских СМИ специально выдумали, чтобы рассказать миру про кровавого диктатора Башара Асада.

Строго говоря, Грета Тунберг и сама очень скоро пожалеет, что ввязалась во всё. Если, конечно, поймёт масштаб происходящего. Впрочем, ничего нового в этом смысле западные технологи и специалисты по манипулированию сознанием не предложили: сама по себе Тунберг — информационное оружие, а ключевыми инструментами для её продвижения стали те же самые Facebook и Twitter, которые неоднократно удаляли записи и аккаунты тех, кто им очень сильно не нравится или отстаивает "неправильную" точку зрения.