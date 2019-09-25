Энергия каждый день. Как электричество появляется в домах?

Немногие из тех, кто каждый день включает электрический чайник или свет в ванной, задумываются, как в квартирах и домах появляется свет. Лайф совместно с En+ Group выпускает спецпроект, посвящённый российской энергетике.

Что такое свет?

Большинство людей не интересует физика электричества. Это сложно для понимания и отнимает много времени. Гораздо ближе каждому человеку прикладное использование электроэнергии. Включить чайник, зарядить смартфон и ноутбук, посмотреть в Интернете фильмы. Для всего этого нужно электричество.

Сами по себе источники электроэнергии разнообразны — кроме АЭС, которые строятся только рядом с крупными городами, есть и гидроэлектростанции, ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают светом и теплом миллионы людей по всей стране.

Чтобы понять, как работает вся система выработки электроэнергии и её передачи, Лайф и En+ Group создали уникальный спецпроект. С его помощью мы расскажем как о традиционных энергетических проектах компании, так и о перспективных технологиях, с помощью которых электроэнергия производится и доставляется до каждого дома или квартиры уже сейчас. https://enplus.life.ru/