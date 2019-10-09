Вечные стены. Как Мачу-Пикчу до сих пор стоит на месте тектонического сдвига

Если нет землетрясения или ещё какого-нибудь бедствия, туда можно доехать поездом и автобусом. А до железных и асфальтовых дорог к святилищу вела узкая тропа вдоль краёв отвесной скалы. С деревяшками, перекинутыми через пропасти. Учёные долго не могли понять, почему развалины древнего города до сих пор остаются на своём — труднодоступном — месте.

Чтобы понять, что такое Мачу-Пикчу, надо обязательно посмотреть на него сверху. Немного напоминает птицу, правда? Посмотрите: внизу справа — пусть не клюв, но голова, а по бокам — вроде как крылья. И ни у кого нет никаких сомнений насчёт того, что это за птица. Кондор. В Перу ему испокон веков поклонялись. Собственно, в самом городе есть посвящённый ему храм.

Гигантского каменного кондора впервые увидели в 1911 году — с борта самолёта. До эры авиации об этих руинах практически никто не знал. Разве что местные. Кстати, когда до заброшенного святилища дошли первые исследователи, они обнаружили, что там преспокойно жили люди. Простые люди, крестьяне. Сказали, нам тут без вас хорошо, не нужны нам ни ваши чиновники, ни сборщики налогов, войны ваши нас тоже не интересуют.

Это действительно был лучший способ оградиться от цивилизации, точнее — от варварства. Два с половиной километра над уровнем моря. Так высоко и так опасно, что не добрались даже испанские конкистадоры.

Историки считают, что город воздвигли на горном хребте в XV веке, примерно в 1450 году. То есть менее чем за 50 лет до того, как Колумб открыл Америку. В это время у инков правил легендарный Пачакутек Юпанки. Пачакутек — не имя, а прозвище, оно означает "изменивший мир". Своему народу он действительно принёс большие перемены. Инки и не чаяли, что когда-нибудь избавятся от враждебных и воинственных индейцев чанка, которые много лет их одолевали. А этот правитель оказался талантливым полководцем, под его командованием инки освободили свою столицу от осады и разгромили войска противника.

По основной версии, именно в честь этого Пачакутека и построили целый комплекс дворцов, храмов и разных резиденций практически в небесах. Некоторые теперь так и говорят: "Город среди облаков". Выше только Солнце (тоже священный символ у инков). Хотя над городом возвышается две горы. Собственно, Мачу-Пикчу — название одной из них. "Старая вершина" — в переводе с языка народа кечуа (а потом и инков). На нём до сих пор говорят 14 с лишним миллионов человек в Южной Америке. А рядом со "старой" "новая вершина" — Уайна-Пикчу. А как город назывался тогда, никто не знает.

Зато совершенно ясно, что у этих сооружений царский, божественный статус. Об этом говорят сами камни, из которых они сделаны. Особенно дворцы. Белый гранит, некоторые блоки — выше человеческого роста. Обработаны поразительно тщательно, и это при том, что у инков не было никаких металлических приспособлений. Археологи считают, что их каким-то образом били друг о друга и так обтачивали. И получилось настолько ровно, что между ними теперь нельзя просунуть даже твою зарплатную карту. А строили, между прочим, без всякого цемента и какого-либо скрепляющего состава. И чем аккуратнее кладка, тем более очевидно, что это было за здание.

Это был именно город, правда, небольшой, примерно 1200 жителей. Но всё-таки город. С достопримечательностями. Даже с обсерваторией. Учёные убеждены, что в храме Солнца не только совершали обряды, но и занимались наукой — в дни весеннего и осеннего равноденствия наблюдали за исчезновением теней. А ещё в Мачу-Пикчу есть очень интересный камень, который работал как солнечные часы, — интиуатана ("место, где привязано солнце").

И весь этот высокогорный культурный центр прожил лишь сотню лет. Уже в начале XVI века пришли испанские завоеватели и уничтожили империю, которая процветала на западном боку Латиноамериканского континента сотни лет. Но стены у старой вершины, как видите, стоят.

И геологов с археологами это поражает. Дело в том, что статус статусом, но ведь Мачу-Пикчу стоит над самым центром тектонического разлома. Даже двух разломов. По словам учёных, они идут крест накрест, и чётко посередине этой буквы Х — "город в небесах". В этом месте земная кора вся в трещинах, некоторые — до 175 километров в длину. Казалось бы, хуже не придумаешь. Но теперь выясняется, что инки были умнее нас всех вместе с геологами. Они сделали это специально. Так было задумано.

Вот к чему пришли бразильские учёные. Во-первых, это были разломы, которые уже на тот момент произошли. И оставили после себя огромное количество переломанных каменных глыб. То есть работы по их обработке уже меньше. Во-вторых, по некоторым трещинам прямо на площадку, где стоит город, стекала дождевая и талая вода, то есть у людей всегда было питьё. В-третьих, в другие разломы, наоборот, ненужная вода уходила во время ливней, а это предотвращало наводнения и оползни. Хотя даже при этом инки большую часть сил потратили не на обтачивание камней, а на сооружение дренажей. Но, не будь этих тектонических сдвигов, все эти труды были бы бесполезны.

И это далеко не единственный город, для которого инки выбрали такое место: точно так же расположены Оллантайтамбо, Писак и сама столица империи — Куско.

То есть индейцы построили город, который нашли только через пятьсот лет. И построили так, что мы со всеми нашими достижениями науки до сих пор голову ломаем. О великий Инти (который бог Солнца)! Правитель Вселенной!