Рыбка тоже человек. Обитатели рек чувствуют боль так же, как люди — исследование

Учёные обнаружили, что рыба с пораненной губой вынуждена голодать, хотя чисто технически ей ничто не мешает есть.

Болевые ощущения у рыб "поразительно похожи" на человеческие и те, которые бывают у млекопитающих, заявили исследователи из Университета Ливерпуля. Об этом пишет The Sun. Сообщается, что учёные пришли к такому выводу после того, как понаблюдали за поведением рыб, получивших различные травмы.

К примеру, после удара током в определённой части резервуара рыбы не только больше не приплывают туда, но и на три дня вообще перестают есть. Кроме того, окуни, пораненные рыболовным крючком, едят намного меньше, чем обычно. Биологи убеждены, что и тем и другим мешает боль.

Они также заметили, что у травмированных рыб учащается дыхание, они начинают интенсивно махать хвостом, если он повреждён, и даже пытаются "растирать" больные места. И, наконец, выяснилось, что им помогают обезболивающие препараты: симптомы прекращаются.

По мнению учёных, эти наблюдения показывают, что с рыбами нужно обращаться "более гуманно", то есть использовать крючки, которые причиняют меньше боли, и убивать как можно скорее. Они подчеркнули, что исследование разрушает предубеждение о том, что эти животные ничего не чувствуют. Отметим, что именно из-за такого представления многие вегетарианцы не отказываются от рыбных блюд.