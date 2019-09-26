Рак из-за чайного пакетика. В каждую чашку попадает 11 млрд частиц микропластика

Чтобы понять, что мы пьём, учёным оказалось достаточно залить пустой пакетик кипятком и посмотреть на эту воду через микроскоп.

Из одноразовых пакетиков в чашку чая попадает 11,6 миллиарда частиц микропластика и ещё более 3 миллиардов частиц нанопластика, пишет Environmental Science & Technology. Сообщается, что это совершенно неслыханный уровень загрязнения — в тысячи раз больше, чем выявили при исследовании других продуктов питания.

По данным издания, речь идёт именно о пластиковых, а не бумажных пакетиках. Учёные взяли для пробы четыре разных образца из магазинов канадского Монреаля и полностью вынули из них чай. Затем они просто залили пакетики кипятком (95 градусов) и рассмотрели эту воду через микроскоп. Исследователи подчеркнули, что все эти миллиарды микро- и наночастиц возникли именно после заварки, до этого в воде их не было.

Они решили выяснить, как такое количество мелких частиц повлияет на живые организмы. Для этого поместили в воду мелких рачков — дафний. Они остались живы, но через какое-то время у них появились отклонения в поведении и анатомическом строении. К примеру, у рачков наблюдали нарушения в развитии и вместе с тем необычно быстрый рост.

Напомним, ранее океанологи из РАН заявили, что микропластик из Мирового океана может попадать в организмы людей вместе с рыбой и вызвать раковые заболевания и нарушения репродуктивной функции. Как писал Лайф, экологи подсчитали, что каждый человек в среднем за неделю незаметно съедает пластика весом с банковскую карту.