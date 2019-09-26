Чернеющий Монблан. С высочайшей горы в Европе сползает ледник, люди эвакуированы

В любой момент с трёхкилометровой высоты может рухнуть без малого 250 тысяч тонн льда.

Frana la roccia sotto il ghiacciaio di #Planpincieux. Non c’è nessun allarmismo. Il monitoraggio sotto controllo. Alle 13.30 @TgLa7 #Courmayeur pic.twitter.com/6irET34DAv — Raniero Alfonso Altavilla (@AlfonsoRaniero) September 25, 2019

Горный массив Монблан вот-вот лишится одного из ледников, создающих его сверкающий образ. Как пишет Интерфакс, с вершины Гранд-Жорас в любой момент может обрушиться 250 тысяч кубометров льда, или почти 250 тысяч тонн. Глыба движется вниз по склону со скоростью до 60 сантиметров в сутки. Туристов из окрестных районов экстренно эвакуировали, дороги закрыли.

Сползающая льдина — весомая часть ледника Планпинье, он расположен над одноимённой деревней на северо-западе Италии. Надо сказать, что у подножия Монблана находится также город Курмайёр, в нём живут почти три тысячи человек. Власти уверяют, что для местных жителей опасности нет.

В то же время стоит отметить, что Планпинье вызывает беспокойство с 2013 года, за ним пристально наблюдают, уже было несколько лавин и ледниковых паводков из-за стекающей с горы талой воды.

Такие ледники называют висячими, потому что они низко спускаются с долины и нависают, как правило, над высокими обрывами. Планпинье протянулся почти на 2,5 километра и расположился на общей площади в 1,3 квадратного километра. Это сравнительно небольшой ледник на Монблане, самый крупный там занимает 33 квадратных километра и в длину составляет 12 километров, называется он Мер-де-Глас.

Монблан (в переводе с французского "белая гора") — это высочайшая вершина в Альпах и вообще во всей Европе: 4 километра 810 метров. Напомним, что это название не одной горы, а целого массива, который славится своей красотой благодаря покрывающим его ледникам. Их общая площадь — более 200 квадратных километров.