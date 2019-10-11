Нескучная компания. The Boring Company Маска начинает бурить в Лас-Вегасе

Трёхкилометровый тоннель соединит далёкие друг от друга здания огромного конференц-центра, чтобы людям не пришлось идти пешком 15 минут.

Тяжёлую технику пригнали к одному из зданий конференц-центра в Лас-Вегасе, там начинается строительство тоннеля для высокоскоростной транспортной системы Loop. Об этом сообщило интернет-издание Teslarati. Работы ведёт The Boring Сompany Илона Маска.

По его данным, тоннель протяжённостью около трёх километров соединит выставочный зал центра с отдалёнными зданиями комплекса. Сейчас прогулка между ними занимает 15 минут. Планируется, что машины будут ехать по LVCC Loop со скоростью до 250 километров в час, таким образом, поездка продлится всего минуту.

Elon Musk's tunnel project at the Las Vegas Convention Center just went from WTF to OMFG. (via @JamesInLasVegas) @elonmusk @boringcompany pic.twitter.com/qTqgDZN8J3 — Vital Vegas (@VitalVegas) September 18, 2019

По данным The Boring Сompany, пассажиров будут перевозить на автономных электрокарах Tesla Model 3 и Tesla Model X. Их хотят оснастить модифицированным шасси, чтобы увеличить вместимость машин до 16 человек. Они будут ездить и сидя, и стоя.

Напомним, компания Илона Маска в декабре 2018 года в тестовом режиме открыла тоннель под Лос-Анджелесом. Чтобы по нему прокатиться, нужна машина с автопилотом, специальные выдвижные колёса (стоят 200–300 долларов) и приглашение. Стоит отметить, что изначально предполагалось, что автомобили будут перемещаться на платформах.

Компания строит тоннели двух типов: Loop для автотранспорта и Hyperloop для вакуумных поездов. Она уже получила разрешение на создание подземной трассы для электробусов в Чикаго, а также тоннеля между Балтимором и Вашингтоном.