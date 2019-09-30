Учёные нашли в космосе огромную суперпланету недалеко от Земли

Астрофизики не могут понять, почему небесное тело не удавалось обнаружить раньше. Исследователи считают, что эта планета похожа на Юпитер — крупнейшую планету Солнечной системы.

Испанские астрономы из обсерватории Калар-Альто внезапно обнаружили, что на расстоянии всего 31 светового года от Земли находится планета, которая размерами и структурой похожа на Юпитер — газовый гигант в Солнечной системе. Руководитель группы астрономов из Института космических исследований Каталонии Хуан Карлос Моралес заявил, что планета "просто сформировалась" из огромных газовых масс настолько внезапно, что исследователи пропустили этот процесс.

По словам Моралеса, планета вращается вокруг небольшой звезды GJ 3512, масса которой составляет примерно 12 процентов от массы Солнца — единственного светила для планет земной группы. Вместо 365 земных дней год на новой планете длится всего около 200. Астрофизики из Института астрономии Общества Макса Планка в Германии подтвердили факт обнаружения новой планеты и теперь утверждают, что все модели образования планет из-за внезапного рождения огромного газового гиганта придётся пересматривать.

Масса новой планеты оказалась чудовищно большой — по самым грубым подсчётам, новый газовый гигант весит примерно столько же, сколько половина Юпитера. Теперь учёные будут проверять данные, полученные с телескопов, чтобы понять, есть ли жизнь на газовых гигантах и могут ли эти планеты быть пригодными для обитания таких живых существ, как человек.