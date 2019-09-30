Со дна Средиземного моря подняли древние сосуды, лежавшие там 1700 лет — видео

Более сотни римских амфор затонуло вместе с кораблём у берегов Мальорки, и они практически целы.

Сто с лишним древних керамических сосудов нашли в трюме затонувшего корабля на дне Средиземного моря, пишет Daily Mail. Сообщается, что невероятной находкой археологи обязаны местным жителям, которые заметили осколки.

Выяснилось, что неподалёку от пляжа "Кан Пастилла" на Мальорке лежат обломки судна длиной в десять и шириной в пять метров. По оценкам исследователей, крушение произошло 1700 лет назад. Они полагают, что корабль перевозил грузы между островом и материковой частью Испании.

На борту обнаружили внушительную партию римских амфор — вытянутых керамических сосудов с двумя округлыми ручками. Примечательно, что они мало повреждены. На некоторых даже сохранились надписи. Изучив их, учёные пришли к выводу, что внутри хранились вино, оливковое масло и рыбный соус.

Все амфоры подняли и поместили в бассейн с пресной водой, чтобы остановить разрушительное воздействие морской соли. Там их продержат примерно четыре месяца, а затем специалисты приступят к их основательному изучению. Храниться артефакты будут в музее Мальорки.

Ранее Лайф писал о книге XVII века, найденной на затонувшем корабле в Финском заливе.