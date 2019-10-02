Илон Маск впервые показал "внутренности" марсианского корабля Starship

Сам миллиардер уверен, что корабль практически полностью готов и отправится к Марсу в 2022 году.

Основатель SpaceX Илон Маск впервые показал, как выглядит грузовой отсек корабля Starship, предназначенного для полётов на Луну и Марс. Видео, снятое внутри аппарата, он опубликовал в Twitter.

Внутри грузового отсека корабля Starship. Коллекторные баки установлены в конце носового обтекателя, чтобы компенсировать вес двигателя сзади Илон Маск, основатель SpaceX

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019

В отсеке помещается почти 100 тонн груза. Напомним, этот корабль Маск планирует отправить на Марс в 2022 году на ракете Superheavy, чтобы положить начало основанию колонии. Сначала предполагается доставить грузы, затем (в 2024 году, как полагает бизнесмен) — будущих колонистов. Starship рассчитан на перевозку 100 человек.

Поскольку в корабле невозможно поместить достаточно топлива для столь длительного перелёта, предусмотрена дозаправка в космосе: Superheavy возвращается на Землю и снова взлетает с точно таким же "Старшипом", заполненным горючим. Второй корабль стыкуется с первым и заправляет его.

Стоит добавить, что многие эксперты высказали сомнения по поводу реалистичности заявленных сроков начала пилотируемых полётов на Марс. Подробнее о проектах SpaceX читайте в материале Лайфа.