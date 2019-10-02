Учёные выяснили, кто виноват в глобальном потеплении

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Они суммировали объёмы выбросов углекислого газа из всех вулканов планеты и сравнили их с загрязнением из-за деятельности человека.

Вулканы, вопреки последним заявлениям экологов, не являются главным источником загрязнения воздуха углекислым газом, сообщается на сайте научно-исследовательской группы Deep Carbon Observatory. Более 500 учёных из 40 стран мира провели масштабные исследования парникового эффекта и выяснили, что природа здесь ни при чём.

По данным климатологов, из-за вулканических процессов в атмосферу поступает от 280 до 360 миллионов тонн CO2, и это в 40, а то и в 100 раз меньше, чем выбрасывается человечеством. Отмечается, что только в 2018 году в воздухе Земли стало на 37 гигатонн больше диоксида углерода именно из-за антропогенного воздействия.

Это опровергает мнение многих скептиков о том, что деятельность человека не оказывает заметного влияния на биосферу.

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Климатические скептики действительно указывают на вулканы как на основной источник выбросов CO2, но это не так

Мари Эдмондс, профессор Куинз-колледжа в Кембридже

Отмечается, что главными виновниками глобального потепления по-прежнему остаются люди. Антропогенные выбросы углекислого газа оказались настолько велики, что за последние 10–12 лет их объёмы в сумме составили столько же, сколько наполнило атмосферу после падения астероида, убившего динозавров, а именно от 425 до 1400 гигатонн. Тогда весь этот газ вырвался на поверхность из земной коры из-за мощнейшего удара.

Учёные напомнили, что нарушение углеродного баланса на Земле стало одной из главных причин массового вымирания 65 миллионов лет назад.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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