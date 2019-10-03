Бесплатное приложение для смартфона помогло выявить рак глаза у детей

Детектор распознаёт на фотографии ребёнка белое свечение в зрачке, а оно может оказаться симптомом ретинобластомы — это редкая, но очень опасная болезнь.

В Университете Бэйлор в Уэйко (США, штат Техас) создали мобильное приложение для распознавания "белых глаз", пишет Daily Mail. Сообщается, что программа выявляет аномальное свечение в зрачке, оно называется лейкокорией. Это признак многих серьёзных глазных недугов, среди них — врождённая болезнь Коатса, которая приводит к слепоте, и ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки, это детская болезнь, практически все пациенты не старше пяти лет.

По словам медиков, главное средство против этих заболеваний — как можно более ранняя диагностика, то есть на начальных стадиях это более-менее успешно лечится. Как раз для своевременного выявления и разработали приложение.

Учёные загрузили в него почти 53 тысячи случайно выбранных фотографий сорока детей. Ровно половина из них здоровы, остальные 20 — с ретинобластомой. Выяснилось, что программа "увидела" нездоровый оттенок в глазах 16 больных детей, то есть большинства. При этом стоит подчеркнуть, что снимки эти были сделаны в среднем более чем за год до того, как врачи поставили диагноз. То есть будь это приложение у их родителей тогда, можно было бы гораздо раньше начать лечение.

По данным издания, оно бесплатно и уже доступно для скачивания в Apple App Store и Google Play.