Учёные рассказали о "перестрелке" бактерий с помощью молекулярного арбалета

В жестоком мире микробов некоторым приходится держать при себе яд, чтобы травить конкурентов в борьбе за выживание.

В Имперском колледже Лондона рассказали, как одни бактерии убивают других, пишет Cell Reports. Сообщается, что учёные понаблюдали за этими войнами в ходе исследования микробов под названием Pseudomonas Aeruginosa. Это не что иное, как синегнойная палочка, которая размножается в организме человека при циститах и энтеритах.

Кроме того, это самый частый возбудитель внутрибольничных инфекций, потому что атакует в первую очередь людей со слабым иммунитетом. Так вот внутри этой палочки нашли токсин, который можно применять как антибиотик.

Собственно, именно так и поступают эти микроорганизмы: в случае необходимости они выпускают "белковые стрелы" с ядом в наконечнике. Своё смертельное оружие они применяют против других бактерий — своих соперников в борьбе за жизнь. "Стрела" пробивает клеточную стенку жертвы и отравляет её. Исследователи назвали это приспособление "молекулярным арбалетом".

Отмечается, что речь идёт о токсине T6SS — ферменте, который разрушает белки. Ранее Лайф писал, почему антибиотики не помогают против инфекций, "гуляющих" в больницах. Читайте также о десятках штаммов сальмонеллы, устойчивых к большинству противомикробных средств.