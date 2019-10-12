"Идеальное место для наблюдения за Землёй". Где искать инопланетные зонды

Учёный призывает обратить самое пристальное внимание на квазиспутники Земли, которых на сегодняшний день насчитали 15.

На ко-орбитальных астероидах, летающих в относительной близости от Земли, могут оказаться исследовательские аппараты внеземных цивилизаций, заявил американский физик Джеймс Бенфорд, он работает в Калифорнийском университете и участвует в проекте SETI по поиску инопланетного разума. Свою гипотезу он изложил на страницах издания Astronomical Journal.

По мнению учёного, эти небесные тела сами по себе могут оказаться этими зондами, потому что до сих пор астрономы не рассмотрели их как следует и не могут точно сказать, что именно они собой представляют.

Недавно обнаруженная группа близких ко-орбитальных объектов — привлекательное место для внеземного разума, чтобы расположить там зонд для наблюдения за Землёй, поскольку его там нелегко увидеть Джеймс Бенфорд, физик из Калифорнийского университета

Ко-орбитальные астероиды ещё называют квазиспутниками. Эти небесные тела не вращаются вокруг Земли, их вытянутые орбиты идут вокруг Солнца, но они движутся практически с той же скоростью, что и наша планета, — один оборот за 364 дня. Благодаря этому получается так, что они всё время летят примерно на том же самом расстоянии от Земли или, по крайней мере, эти расстояния отличаются не слишком сильно.