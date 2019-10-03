Приложение Лайфа появилось в сторе Huawei одним из первых среди российских СМИ

Теперь его можно установить и из магазина китайского производителя. Возможно, он вытеснит Google Play.

Мобильное приложение "Life.ru Новости" появилось в цифровом магазине Huawei — AppGallery.

Это точная копия приложения из Google Play. По дизайну и возможностям оно не отличается от версии из магазина американской компании. В AppGallery приложение Лайфа появилось одним из первых среди российских СМИ.

AppGallery — альтернатива Google Play. У новых смартфонов Huawei нет доступа к сервисам Google из-за санкций США, поэтому компания развивает свой стор. Запрет касается только серии Mate 30. Уже выпущенные модели имеют доступ к Google Play.

— Занимая лидирующие позиции на рынке смартфонов в России, мы также активно развиваем свои собственные сервисы — экосистему Huawei Mobile Services, которая объединяет в себе миллионы приложений и сервисов от Huawei и сторонних разработчиков. Частью этой экосистемы является глобальная платформа AppGallery. Мы приглашаем разработчиков присоединиться к ней и получить доступ к новым инструментам для продвижения своих приложений, — комментирует ситуацию Huawei.

Платформа AppGallery ежемесячно обслуживает 390 миллионов пользователей из 170 стран мира, дополняет производитель. Общее количество зарегистрированных пользователей уже превысило 570 миллионов.