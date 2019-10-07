Пилюля от склероза. Что нужно проглотить, чтобы не забыть принять лекарство

Новый датчик размером с капсулу прямо из живота подаёт сигнал, когда в организме становится слишком мало нужного препарата.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали новый способ следить за своевременным приёмом лекарств, пишет PLOS Medicine. Сообщается, что они разработали специальную систему под названием WOT (Wirelessly Observed Therapy — "терапия с дистанционным наблюдением"). Она предполагает использование двух устройств. Одно из них, размером с таблетку, нужно проглотить, а второе — закрепить на коже.

Датчик в теле пациента распознаёт, когда в организме становится недостаточно нужного препарата, а гаджет на теле связывается с ним и передаёт информацию по Bluetooth. Таким образом, за ситуацией можно следить в своём смартфоне, причём это доступно не только больному, но и его лечащему врачу. В то же время остаётся не совсем понятным, как надолго проглоченное устройство задерживается в теле.

Систему протестировали на 77 пациентах с туберкулёзом. Выяснилось, что с WOT лекарства принимали вовремя 93% из них. Для сравнения — без датчика добросовестно лечились лишь 63% больных.

По мнению учёных, для борьбы с туберкулёзом эта система особенно актуальна, и в первую очередь в развивающихся странах, например в Индии и Южной Африке. Там и во многих других странах люди по разным причинам не слишком строго следуют рекомендациям врачей, что повышает уровень смертности.

Отмечается, что в 2017 году туберкулёзом болело 10 миллионов человек по всему миру, 1,4 миллиона из них погибли.