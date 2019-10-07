Тёмная полоса Луны. Чего не видно на 3D-карте NASA

Некоторые области на поверхности так и не удалось запечатлеть за 10 лет работы орбитального аппарата.

На сайте космического агентства NASA опубликовали трёхмерную карту лунной поверхности. Сообщается, что она беспрецедентна по своей точности и создана в первую очередь для художников и дизайнеров.

По сути, это объединение в одно целое всех снимков, полученных с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Её запустили в 2009 году, и с тех пор она летает по орбите вокруг спутника Земли. Одна из основных целей миссии — изучение топографии Луны, чтобы выбрать максимально безопасное место для будущей высадки астронавтов.

На аппарате установлена лунная разведывательная орбитальная камера (LROC), она работает как сканер и строит изображение построчно. Объёмной "картинку" удалось сделать благодаря ещё одному устройству, установленному на аппарате, — лунному орбитальному лазерному высотомеру (LOLA). Он посылает на поверхность лазерный луч и подсчитывает, за какое время он долетит и вернётся обратно. Чем быстрее отражается свет, тем более возвышенный ландшафт в этом месте.

Создатели карты подчеркнули, что на ней показана не вся поверхность Луны — изображение охватывает территорию от 70° северной широты до 70° южной широты. Дело в том, что за этими пределами многие области спутника остаются в тени даже после тысяч пролётов орбитальной станции.