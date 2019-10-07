Водолей застрял в паутине. Астрологи этого не предсказывали

Созвездие оказалось опутанным гигантскими водородными нитями, в них угодили целые галактики. Но это вряд ли повлияет на ваши отношения с Близнецами.

С помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории впервые удалось запечатлеть "космическую паутину" в созвездии Водолея. Об этом пишет Science. Сообщается, что на снимке — гигантские нити, состоящие из водорода. Они находятся примерно в 12 миллиардах световых лет от нас, то есть, можно сказать, недалеко от краёв обозримой Вселенной.

Эти нити опутывают галактический кластер SSA22. Галактики сконцентрированы в местах их пересечения или скопления. Астрономы пришли к выводу, что это картина того, что произошло после Большого взрыва. По их мнению, водород был первым образовавшимся веществом, и 60% его протянулось в виде такой паутины, а внутри неё стали образовываться и накапливаться более сложные элементы, материя начала "слепляться" в звёзды и галактики. Более того, исследователи убеждены, что эти водородные нити и сейчас продолжают подпитывать галактики материалом и таким образом поддерживают их активность.

Газ, накапливающийся вдоль нитей под действием силы тяжести, запускает образование звёзд и сверхмассивных чёрных дыр, придавая Вселенной структуру, которую мы наблюдаем сегодня Хидеки Умехата, ведущий автор исследования

Ранее Лайф писал о том, что Вселенная может оказаться гораздо моложе, чем до сих пор считали астрономы, а также о предстоящем столкновении нашей родной галактики Млечный Путь с Туманностью Андромеды.