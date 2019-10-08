У Сатурна больше. Гигант обогнал Юпитер и стал главным в Солнечной системе

До сих пор гигант с Большим красным пятном выделялся не только своими размерами, но и многочисленным "семейством". Теперь его окольцованный соперник доказал, что он более притягателен.

У Сатурна нашли сразу двадцать ранее не известных спутников, пишет Daily Mail. Сообщается, что теперь их стало в общей сложности 82 и это на 3 больше, чем у Юпитера.

По данным издания, все обнаруженные "луны" сравнительно небольшие: примерно по 5 километров в диаметре. Большинство из них (а именно 17) вращаются вокруг Сатурна в направлении, противоположном его собственному вращению вокруг оси. Такие орбиты называют ретроградными. По мнению астрономов, это может говорить о том, что когда-то они были частями одного большого спутника, который разрушился после столкновения с астероидом или кометой.

Кроме того, учёные полагают, что эти небесные тела возникли уже после того, как сформировался газовый гигант. Это значит, что в момент предполагаемого столкновения крупной "луны" с другим объектом Сатурн уже не окружал огромный газо-пылевой диск, из которого "родились" другие спутники. Если бы в то время вокруг было много мелких частиц, то этих спутников давно бы уже не было: они рухнули бы на планету из-за постоянного трения о газ и пыль. Отметим, что почти все найденные спутники совершают один оборот вокруг Сатурна приблизительно за три года.

Стоит добавить, что авторы открытия объявили конкурс на лучшие названия для новых "лун". Свои варианты может предложить любой желающий. Для этого нужно заполнить форму, опубликованную на сайте Института Карнеги. Астрономы выдвинули лишь одно условие: выбирать имена персонажей скандинавских, галльских или эскимосских мифов.