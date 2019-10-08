Китайцы показали мини-проектор для обмана систем распознавания лиц

Все выходные по соцсетям бродило видео, на котором человек носит на голове ободок с видеопроектором. Писали, что его якобы использовали на гонконгских акциях протеста. Как выяснилось, изобретение не имеет никакого отношения к этим событиям.

Во время манифестаций в Гонконге получило известность новое устройство, обманывающее систему распознавания лиц. Однако оно не связано с массовыми протестами, пишет Daily Mail.

Сообщается, что речь идёт об ободке, который надевается на голову. На нём установлен видеопроектор. Лицо при этом служит в качестве экрана, на который проецируется изображение лица другого человека. Благодаря этому наружные камеры неправильно определяют личность попавшего в кадр, то есть можно скрыться от слежки.

В Гонконге в последние дни это действительно весьма актуально — там идут антиправительственные демонстрации. Люди возмущены усилением юридической зависимости от материковой части Китая. В начале октября 2019 года в мегаполисе, который формально является специальным административным районом Китая, запретили ношение масок. Это стало причиной новой волны протестов. Однако многие жители города нашли куда более простые способы обойти запрет: одни надели медицинские маски, другие научились заплетать волосы так, чтобы они полностью закрывали лицо.

В то же время стало известно, что прямого отношения к событиям в Гонконге изобретение не имеет: гаджет создали ещё в 2017 году в Утрехтском университете искусств (Нидерланды). Создатель новинки — студентка, арт-дизайнер Джин Кай Лу (Jing-Cai Lu). Она пояснила, что придумала эту вещь для защиты от рекламных технологий, которые позволяют распознавать лица и даже обращаться к потенциальным клиентам по имени прямо на улице.