Как умирали последние мамонты. Где они 7 тысяч лет скрывались от людей

На отдалённом острове доисторические животные прожили на семь тысяч лет дольше остальных своих сородичей.

Последние мамонты жили на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, пишет Quaternary Science Reviews. Сообщается, что к такому выводу пришли исследователи из Российской академии наук, а также из университетов в Хельсинки (Финляндия) и Тюбингене (Германия). По словам учёных, в Арктике древние млекопитающие жили ещё семь тысяч лет после того, как их сородичи вымерли на остальной части планеты.

Исследователи изучили кости и зубы мамонтов, найденные на острове Врангеля, и сравнили их с останками доисторических животных из Сибири и с Аляски. Они обнаружили, что у арктических мамонтов не так заметны мутации ДНК, характерные для остальных представителей этого вида. По их мнению, это говорит о том, что они жили в более благоприятных условиях.

Стоит отметить, что изначально остров Врангеля был частью материка, однако около 10 тысяч лет назад отделился от него из-за тектонического сдвига. Поэтому жившие там мамонты оказались отрезанными от остального мира. Учёные полагают, что они там вымерли примерно в третьем тысячелетии до нашей эры и не в последнюю очередь из-за появления людей. Это отчасти подтверждают и найденные на острове человеческие останки, которым всего несколько сотен лет. Ясно, что люди жили там после мамонтов. Напомним, сейчас остров необитаем и является заповедником, а также памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Добавим, что исследователи считают человека не единственным виновником гибели последних мамонтов. По их мнению, животные вымерли также из-за экстремальных морозов и ухудшения качества питьевой воды.