Опять Россия виновата? Чума пришла в Европу из города Лаишева — исследование

Учёные осмотрели зубы людей, погибших в XIV веке, и определили место происхождения эпидемии.

Чёрная смерть явилась в средневековую Европу из России, заявили в Институте науки об истории человечества имени Макса Планка в Германии. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что к такому выводу учёные пришли после анализа образцов ДНК, взятых из зубов 34 вероятных жертв эпидемии чумы.

По словам исследователей, страшную болезнь вызывали бактерии Yersinia pestis. Их переносили блохи, которые садились на чёрных крыс. Этих грызунов было особенно много на торговых путях. Учёные реконструировали геномы бактерий из останков людей, найденных в разных частях Европы, и обнаружили, что эти микробы со временем мутировали. Выяснилось, что самый старый штамм обнаружен в городе Лаишеве Республики Татарстан.

Мы интерпретируем LAI009 (штамм из Лаишева. — Прим. ред.) как наиболее исконную форму штамма, который проник в Европу во время начальной волны второй пандемии Мария Спиру, палеогенетик Института Макса Планка

Стоит отметить, что город основан в 1557 году, то есть через два столетия после эпидемии, погубившей 200 миллионов человек или 60% населения Европы (она разразилась, напомним, в 1346–1353 годах). В XIV веке на месте Лаишева было поселение в составе государства Волжская Булгария, оно было частью Золотой Орды.

Ранее считалось, что чума проникла в Европу из Средней Азии, продвигаясь по Шёлковому пути через Крым.