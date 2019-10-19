Свиньи внезапно поумнели? Рыло, вооружённое орудием труда — видео

На ролике представительница редкого вида бородавчатой свиньи мастерски пользуется палкой.

В парижском зоопарке сняли на видео свинью, которая использует орудие труда. Эти животные впервые продемонстрировали такой уровень умственного развития, пишет Mammalian Biology.

В кадр попала самка Sus cebifrons — это висайская бородавчатая свинья, вымирающий вид. В 2016 году его занесли в список обречённых на полное исчезновение. Эти животные выкапывают себе ямы и сооружают там гнёзда, в которых появляются на свет поросята. Обычно работают рылом, однако на этот раз свинья догадалась взять в зубы палку и несколько раз пыталась сделать с помощью неё копательные движения. Кроме того, она точно так же воспользовалась крупным куском древесной коры.

Сообщается, что примеру умной свиньи последовал её супруг-кабан, а также обе их взрослые дочери. Ранее они проявляли интерес к палкам, однако никогда ещё ими не копали. Авторы исследования затрудняются ответить, являются ли такими же сообразительными бородавчатые свиньи, живущие в дикой природе.

Стоит добавить, что свиньи этого вида остались лишь на филиппинских островах Негро и Панай. На грани вымирания они оказались из-за охоты и вырубки лесов. Разведение в неволе — единственная надежда на их сохранение.