Учёные нашли на Марсе ещё одно потенциально "живое" озеро

Планетологи убеждены, что оно когда-то было очень похоже на некоторые земные водоёмы.

Марсоход Curiosity обнаружил остатки древнего солёного озера в кратере Гейл, пишет Nature Geoscience. Сообщается, что речь идёт об участке под названием Остров Саттон, где скопились осадочные породы. Там нашли многочисленные грязевые трещины и минеральные соли.

Этот район космический аппарат впервые запечатлел в 2017 году. Теперь учёные рассказали о результатах двухлетнего анализа полученных данных: по их мнению, трещины возникли из-за того, что на этом месте было озеро, которое высохло. Более того, оно неоднократно исчезало и снова заполнялось водой.

Вода эта была очень солёной, считают исследователи, они называют её рассолом. Остатки самого озера они окрестили "Старым пьяницей" (Old Soaker). По мнению учёных, примерно 3,5 миллиарда лет назад оно было похоже на живописные солёные водоёмы на южноамериканском плато Альтиплано в Андах.

Напомним, Гейл — это ударный кратер диаметром более 150 километров. Он расположен недалеко от марсианского экватора в Восточном полушарии. По мнению астрономов, кратер возник 3,5–3,8 миллиарда лет назад после падения крупного астероида. Учёные полагают, что в это время на Марсе было много воды, и она постепенно заполнила гигантское углубление.