Почувствуй музыку. Для глухих придумали одежду с датчиками звуковых вибраций

Новинку уже опробовали на концерте. Басовые ноты ощущаются на животе, сопрано отдаётся в области шеи и ключицы.

Лондонская компания создала специальную одежду для неслышащих, чтобы они могли "чувствовать" музыку на концертах, пишет Daily Mail. Сообщается, что это рубашка с длинными рукавами, оснащённая 16 сенсорами. Она по беспроводной связи подключается к компьютеру, который с помощью микрофонов воспринимает звуковые волны.

Датчики передают эти волны в виде вибраций. При этом разные сенсоры отвечают за разные звуки. Чем выше нота — тем выше находится нужный сенсор. Басы владелец блузки чувствует на животе, звуки скрипки или сопрано — около шеи и на ключице.

Отмечается, что при этом на коже нет никаких проводов, а сама одежда сделана из мягкой эластичной ткани. Изобретение уже опробовало несколько неслышащих людей, и они пришли в восторг.

Это почти как ощущение глубины музыки. Кажется, что мы можем двигаться вместе с ней. Я думаю, это определённо может изменить нашу жизнь Хермон Берхейн, жительница Великобритании

Когда новинка поступит в продажу, не уточняется. Зато уже известна цена — 3673 доллара (или почти 240 тысяч рублей).