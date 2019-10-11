Секс для бедных и богатых. Как выбирают партнёров в разных странах

Тюменские учёные сравнили уровень благосостояния людей и их критерии привлекательности. Оказалось, деньги меняют взгляды на противоположный пол.

Исследователи из Тюменского государственного университета вместе с зарубежными коллегами выяснили, на что в разных странах обращают внимание при выборе пары. Свои выводы они изложили в Sexuality and Culture.

Сообщается, что учёные опросили 2740 жителей шести государств — России, США, Франции, Португалии, Грузии и Ямайки. Респонденты рассказали, насколько для них важны рост потенциального романтического партнёра, его фигура, цвет глаз, поведение, одежда, жестикуляция, манера общаться.

При этом авторы научной работы учитывали ВВП на душу населения в каждой из этих стран, а также данные о культурно-ценностных ориентациях и о том, как жители относятся к эмансипации.

Выяснилось, что в странах развитых большое значение имеют "социально заданные", "гибкие" параметры, то есть стиль в одежде и поведение. В обществах с менее успешной экономикой людей прежде всего привлекают друг в друге фигура, кожа и запах.

По мнению исследователей, эта информация может быть полезна психологам и специалистам по межкультурному общению, которые помогают наладить отношения в интернациональных браках. В дальнейшем учёные планируют повторить этот опрос и расширить его географию.