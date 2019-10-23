Он не астролог, но предсказал, сколько нам осталось до встречи с инопланетянами

Ему 52 года, и он получил Нобелевскую премию, так что имеет право высказаться насчёт того, одни ли мы во Вселенной.

Во Вселенной земляне одинокими оказаться не могут, убеждён швейцарский астроном, профессор Кембриджского университета Дидье Келоз. Его цитирует Daily Mail.

Учёный заявил, что мы до сих пор не встретили инопланетную жизнь только потому, что у нас недостаточно развита техника, чтобы её увидеть. По его мнению, встреча с внеземными живыми существами — вопрос времени. И даже обозначил конкретные сроки — ближайшие 30 лет. Астроном назвал реалистичной перспективу создать за это время такие устройства, которые позволят заметить живые организмы на других планетах.

Химические процессы, которые привели к появлению жизни, должны происходить в другом месте. Так что я твёрдо верю, что в другом месте должна быть жизнь Дидье Келоз, астроном, лауреат Нобелевской премии

Профессор Келоз прославился как "охотник за планетами". 8 октября 2019 года он получил Нобелевскую премию за открытие первой известной экзопланеты, то есть планеты за пределами Солнечной системы. Это была 51 Пегаса b, вместе со своим коллегой Мишелем Майором Келоз нашёл её в 1995 году.

Планета вращается вокруг похожей на Солнце звезды в созвездии Пегаса. В общей сложности швейцарский астроном обнаружил почти две сотни таких небесных тел, а с помощью разработанного им метода Доплера другие учёные нашли в общей сложности ещё примерно 1700 экзопланет.