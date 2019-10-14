Монблан: было — стало. Сравните знаменитые ледники сейчас и 100 лет назад

Учёные специально пролетели над горным хребтом на вертолёте, чтобы запечатлеть с такого же ракурса, как на снимках 1919 года.

Исследователь из Университета Данди (Шотландия) показал, сколько льда потеряла горная система Монблан за последние 100 лет, пишет Daily Mail. Сообщается, что учёный повторил фотосъёмку хребта, проведённую с воздуха в 1919 году. Они пролетели на вертолёте с той же стороны и примерно на таком же расстоянии.

Старинные фотографии сделал лётчик Уолтер Миттельхольцер с борта биплана. Автор новых снимков Киран Бакстер использовал компьютерные карты и GPS-устройства, чтобы максимально точно повторить координаты точки, с которой фотографировал его предшественник. В результате получилось впечатляющее сравнение.

На фото — крупнейшие ледники Монблана: Мер-де-Глас (длина — 12 километров, площадь — 33 квадратных километра), Боссон (7,5 километра в длину, 10 квадратных километров) и Аржантьер (протяжённость — девять километров). Учёные ранее отмечали, что за последние годы они заметно уменьшились как в размерах, так и по толщине. Доктор Бакстер со своей стороны выразил опасение, что ещё через 100 лет, то есть в 2119 году, фотографы уже не застанут их вовсе.

Ранее Лайф писал об экстренной эвакуации туристов из-за угрозы обрушения с одной из вершин Монблана ледника весом почти 250 тысяч тонн.