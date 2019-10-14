Монблан: было — стало. Сравните знаменитые ледники сейчас и 100 лет назад

Исследователь из Университета Данди (Шотландия) показал, сколько льда потеряла горная система Монблан за последние 100 лет, пишет Daily Mail. Сообщается, что учёный повторил фотосъёмку хребта, проведённую с воздуха в 1919 году. Они пролетели на вертолёте с той же стороны и примерно на таком же расстоянии.
Старинные фотографии сделал лётчик Уолтер Миттельхольцер с борта биплана. Автор новых снимков Киран Бакстер использовал компьютерные карты и GPS-устройства, чтобы максимально точно повторить координаты точки, с которой фотографировал его предшественник. В результате получилось впечатляющее сравнение.
На фото — крупнейшие ледники Монблана: Мер-де-Глас (длина — 12 километров, площадь — 33 квадратных километра), Боссон (7,5 километра в длину, 10 квадратных километров) и Аржантьер (протяжённость — девять километров). Учёные ранее отмечали, что за последние годы они заметно уменьшились как в размерах, так и по толщине. Доктор Бакстер со своей стороны выразил опасение, что ещё через 100 лет, то есть в 2119 году, фотографы уже не застанут их вовсе.
Ранее Лайф писал об экстренной эвакуации туристов из-за угрозы обрушения с одной из вершин Монблана ледника весом почти 250 тысяч тонн.