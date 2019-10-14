Учёные оживили мёртвый мозг

После этого он прожил почти месяц — казалось бы, немного, но для трансплантологии это настоящий прорыв: до сих пор донорские органы удавалось поддерживать лишь несколько дней.

Японские исследователи оживили мёртвый мозг мыши и смогли поддерживать его в течение 25 дней, пишет Analytical Sciences. Сообщается, что эксперимент удался благодаря новой технологии. Мёртвый орган поместили в контейнер, оснащённый специальным устройством с искусственной мембраной. Оно увлажняло ткани и обеспечивало их питательными веществами. При этом их не нужно было погружать в жидкость, как приходится делать обычно.

Дело в том, что постоянное хранение органов в жидкости нарушает в них газообмен, и именно из-за этого до сих пор не удавалось сохранять их дольше нескольких дней.

Как отмечается, учёные точно знали, что эти три с половиной недели мозг оставался живым, поскольку для эксперимента использовали органы генно-модифицированных мышей. В их мозге вырабатывался флуоресцентный, то есть светящийся белок.

Учёные намерены провести более долгосрочные исследования работы устройства. По их мнению, они полезны не только для трансплантации, но и для органогенеза — науки о развитии органов в эмбрионе.

Ранее Лайф писал о новом способе выращивать зубную ткань, а также об исследованиях на тему пересадки почек от больных гепатитом.