Печать алкоголика. Как вычислить зависимого человека

В 2018 году число ДТП по вине пьяных водителей увеличилось на 1,2% (около 16,5 тыс. в абсолютных цифрах) по сравнению с 2017 годом. При этом число пострадавших в таких ДТП выросло на 1,4% (22,3 тыс. человек). Госавтоинспекция отметила, что виновники практически каждой восьмой дорожной аварии или находились под воздействием алкоголя, или затем отказались от медицинского освидетельствования. В связи с этим будущих водителей и тех, кто хочет восстановить права, теперь обяжут проходить тест на наличие в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм. При его обнаружении человека в принудительном порядке направят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ уже принят Минздравом и отправлен на регистрацию в Минюст.

Для получения медицинской справки водители будут сдавать анализы мочи на наркотики и крови — на содержание CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина), который содержится у людей с алкогольной зависимостью.

Эксперты отмечают, что существует ряд внешних признаков, по которым можно определить, кто перед вами — алкоголик или здоровый человек. Это поможет вам не сесть в машину к выпивающему таксисту и избежать других неприятных ситуаций.

Красный цвет лица Когда организм борется с токсинами, повышается давление и учащается пульс. Это проявляется в виде нездорового румянца Фото © Shutterstock

Если человек пьёт постоянно, это ведёт к повреждению сосудов, из-за чего образуются синеватые и бордовые кровоподтёки. Стоит помнить, что красный цвет лица свойственен также гипертоникам. Поэтому раскрасневшееся лицо может быть только одним из признаков опьянения.

Мимика Лобная мышца постоянно напряжена. Может показаться, что человек напряжённо думает. Но другие мышцы лица при этом расслаблены Фото © Shutterstock

Специалисты отмечают, что носогубная складка у алкоголика углублена в верхней её части, а в нижней, наоборот, почти сглажена, ноздри расширены, а губы утолщены. В целом лицо выглядит одутловатым и хмурым.

Вспухший красный нос и отёки У хронического алкоголика капилляры на кончике носа перестают нормально сокращаться Фото © Shutterstock

Отёки возникают из-за проблем с почками. Такого человека мучает сильная жажда, он выпивает столько воды, сколько организм не может переработать, в результате она скапливается под глазами, а также в области скул.

Большой живот Это касается не только пивных алкоголиков. Алкоголь нарушает обмен веществ, спирт начинает активно перерабатываться в жир Фото © Shutterstock

Алкоголь поражает все органы желудочно-кишечного тракта: желудок, поджелудочную железу, кишечник. Он убивает микрофлору, после чего организм не может нормально перерабатывать поступающие в него вещества.

— Органическое поражение печени приводит к скоплению жидкости в животе. Часто это приводит к образованию злокачественных опухолей в тканях и органах, — отметил нарколог Олег Стеценко.

"Походка моряка" Алкоголь разрушает клетки мозга, что сказывается на походке — человека немного "штормит" Фото © Shutterstock

Человека с такой походкой характерно покачивает из стороны в стороны. Проблемы с координацией остаются даже после того, как человек прекратил пить. Об этом свидетельствуют исследования учёных.

Трясущиеся руки Алкоголь — яд, который угнетает нервную систему, заставляет её перевозбуждаться и перенастраивает работу внутренних органов Фото © Healthline Media UK Ltd

Нарколог Олег Стеценко также отметил, что помимо внешних признаков есть психиатрические и они намного объективнее. Другое дело, что для диагностирования хронического алкоголизма нужен опытный врач, который поговорит с пациентом минимум 20–30 минут и сможет определить, есть ли у человека проблемы с алкоголем, даже если тот ни слова про это не скажет.