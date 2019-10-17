Нас обманывали 40 лет. Учёный NASA рассказал, как нашли жизнь на Марсе

Его зовут Гилберт Левин, сейчас ему 69. А когда было 26, он был главным исследователем марсианской поверхности. По крайней мере, в США.

Не знаем как на Марсе, но на Земле жизнь — интересная штука. К примеру, открытие космического масштаба может совершить вовсе никакой не астроном. Гилберт Левин изначально вообще-то не интересовался никакими планетами, кроме своей родной. Он получил учёную степень по инженерии окружающей среды (так и называется профессия — Environmental engineering), работал в Департаменте здравоохранения, занимался контролем за загрязнением воздуха.

Однажды изобрёл уникальный метод проверять воду, еду и вообще всё на наличие вредных микробов — радиоизотопный: надо положить в проверяемую среду немного радиоактивных соединений и посмотреть, что будет. Если имеются искомые бактерии, то они будут поедать эти соединения и выделять радиоактивный газ, что непременно будет зафиксировано. Это ноу-хау и оказалось космическим. Дело в том, что оно позволяет искать не только какие-то именно болезнетворные микробы, но и микробы вообще. В NASA очень заинтересовались и пригласили молодого учёного к себе. Сказали, что есть мысль проверить на стерильность… Марс.

И вот талантливый инженер уже готовит знаменитых "Викингов" к решению вопроса века. Первый аппарат — Viking 1 — сел на Красной планете 20 июля 1976 года. Viking 2 последовал за ним 3 сентября того же года. Надо сказать, они в разных местах были: один на равнине Хриса, это западное полушарие, а второй — уже на равнине Утопия, гораздо правее и севернее.

Оба провели эксперимент доктора Левина: положили на марсианский грунт, так сказать, пищу для потенциальных бактерий — органику, помеченную природным радиоактивным изотопом углеродом-14. То есть, ежели там кто-то есть, он обязательно проглотит наживку и начнётся метаболизм — обмен веществ. Первый Viking подсовывал "еду" на освещённое солнцем место, второй — в тенёк, под камень. Такие манипуляции провели несколько раз. И видите ли, дорогие и многоуважаемые читатели, какая ситуация. Результаты-то, как бы это сказать… Положительные. В обоих местах. Четыре из шести первых тестов показали, что метаболизм пошёл.

Но сенсации не получилось. Опять-таки очень интересно: и один, и другой "Викинг" снова закидывали ту же удочку через неделю — и ничего. Поэтому в научном сообществе пожали плечами и сказали: ну, это, наверное, какой-нибудь химический процесс был, не биологический. В двух разных местах.

Проходит лет двадцать. К тому времени на Марсе побывал Mars Pathfinder, и он показал, что климат на Красной планете когда-то был намного лучше, то есть более тёплый и влажный. А на Земле меж тем нашли "чёрных курильщиков" — гидротермальные источники, вокруг которых микроорганизмы прекрасно себя чувствуют в совершенно немыслимых условиях. Левин в соавторстве с ещё одним исследователем — Барри Дигрегорио — издаёт книгу "Марс: живая планета". Учёные настаивают, что все возможные химические варианты на самом деле не так убедительны. И мир опять встретил это с недоверием.

Через несколько лет на Марс прилетает Opportunity и присылает, к примеру, вот такой снимок. Обратите внимание — это всё-таки не какой-нибудь там паранормальный сайт с фейковыми историями, это официальный сайт Mars Exploration rovers с эмблемой NASA, и в адресной строке значится nasa.gov. То есть это вполне чинный и благородный источник. 2004 год. "Сол" 182. Это значит, 182-й день работы марсохода на поверхности.

Подобное аппарат запечатлел и в другие "солы". В СМИ эти шарики сравнили с грибами дождевиками, но в NASA предпочли ягоды, а именно — чернику. Правда, только для запоминающейся ассоциации, потому что на самом деле, как уверяют в космическом агентстве, этот урожай состоит из минерала под названием гематит, или красный железняк. Это разновидность железной руды.

Эти рыхлые шарики, богатые гематитом, размером с пулю для пневматического пистолета, внедряются в марсианскую скалу, как черника в кексе, и со временем высвобождаются в результате эрозии Подпись к снимку, опубликованному NASA

Ну хорошо, а как вам, к примеру, такое? Это уже Curiosity и 2016 год. Что, тоже гематит какой-то? Или у марсохода шуруп открутился?

Стоит ещё, пожалуй, напомнить о марсианских нашлёпках, очень похожих на земные строматолиты — это такие своеобразные постройки, которые сооружают цианобактерии.

Вкратце мы имеем: положительные результаты широко используемого микробиологического теста, подтверждения по итогам контрольных исследований, совпадение результатов в двух местах посадки "Викингов", провал попыток найти не биологическое объяснение Гилберт Левин, главный исследователь программы "Викинг"

Со времён "Викингов" прошло уже сорок с лишним лет. На Земле жизнь идёт своим чередом — обычные люди с любопытством, а то и с ужасом рассматривают грибы и шурупы, хорошо информированные скептики делают своё дело. Ругаются. Опровергают. И только не менее, знаете ли, подробно проинформированный Гилберт Левин бросает очень простой вызов: докажите, что жизни на Марсе нет.