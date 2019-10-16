Киты устроили рыбалку с помощью воздушной сети — видео

Стаи рыб и планктон попались в пузырьковые ловушки, мастерски расставленные горбачами.

В Тихом океане к юго-востоку от Аляски засняли на видео необычную сцену совместной охоты морских животных, пишет Daily Mail. Сообщается, что её устроили горбатые киты. Они плавали вокруг своей добычи — стай мелких рыб и планктона — и выпускали пузырьки воздуха.

Обычно после нападения горбачей стаи распадаются, рыбы уплывают в разные стороны и охотники остаются голодными. Оказавшись же в этой воздушной ловушке, жертвы уже не могут ориентироваться, не понимают, куда плыть, и этим успешно пользуются изобретательные киты.

Стоит отметить, что пообедать таким способом китам удаётся благодаря взаимопомощи: один пускает пузыри, другой ест. А потом наоборот. Хитрую уловку запечатлели с помощью беспилотников, а также камер, закреплённых на телах горбачей. Это было частью исследования, которое провёл морской биолог Ларс Бейдер из Гавайского университета в Маноа вместе с коллегами.

По словам учёных, в кадр попали млекопитающие, для которых в тот момент хороший ланч был особенно важен — они готовились к длительной миграции в тёплые воды Гавайев. Эти горбачи там всегда зимуют. Проплыть им предстоит без малого пять тысяч километров, а поесть не удастся несколько месяцев.