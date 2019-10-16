Кофе может вызвать выкидыш — исследование

По словам учёных, бодрящий напиток особенно опасен на ранних сроках беременности.

Беременным категорически нельзя пить кофе, убеждены в Национальном институте здравоохранения США. Учёные поделились результатами своих исследований на эту тему на недавнем конгрессе в Филадельфии.

Сообщается, что они обследовали и опросили более 1200 женщин, которые планировали родить ребёнка. В частности, измерили у них количество кофеина в крови и уточнили, как часто они употребляют продукты, его содержащие. В дальнейшем исследователи наблюдали за тем, как у этих женщин проходила беременность.

Как выяснилось, даже из-за одной чашки в день повышался риск недобора веса у плода, а две чашки и больше угрожают выкидышем. Особенно, по словам учёных, опасен кофе в первые восемь недель беременности.

Авторы научной работы предположили, что негативный эффект кофе для будущей матери наблюдается из-за его тонизирующих свойств: он повышает давление и сердечный ритм, а это факторы риска. Исследователи подчеркнули, что, по их мнению, отказаться от напитка и всех продуктов с кофеином нужно заранее, то есть ещё до зачатия. Они добавили, что даже если их данные не совсем верны, в любом случае удаление кофе из рациона во время беременности уж точно безопасно. Проще говоря, хуже не будет.