Сенсация районного масштаба. Сочинец заявил, что нашёл следы динозавра

Целую коллекцию причудливых окаменелостей увидел в Хостинском районе местный житель. Лайф обратился за разъяснениями в Палеонтологический институт РАН.

Владимир Гальцев любит природу вообще и каньон Белые скалы в частности. Бывал в этих местах множество раз. И вот однажды, весной 2019 года, он просто вновь наслаждался красотами. Ничто не предвещало археологического открытия, как вдруг взгляд упал на нечто необычное. Какие-то отпечатки на скале. Увлечённый походник немедленно принялся фотографировать. Вот такие снимки в его коллекции.

На некоторые детали обратили внимание, а потом находки пошли-пошли-пошли. Сначала человекообразные следы, отпечатки в скале, получается Владимир Гальцев, житель Сочи

Владимир подозревает, что наткнулся на следы древнего предка человека. И не только.

Если это фото начнёт мелькать в соцсетях с кричащими подписями, запомните — это сочинский "динозаврик". Во всяком случае, первооткрыватель его так назвал. Изучив вопрос по мере своих возможностей как человек без специального образования, он выяснил, что были когда-то динозавры не только исполинские, но и размером с домашнюю кошку и весом в килограмм. Назвали их сальтопусами, от Saltopus, что по-латыни — "прыгающая нога". Очевидно, за способ передвижения. Так вот, окаменелый "скелетик" под это описание весьма подходит — в длину он как раз сантиметров сорок.

Воодушевлённый сочинец побежал по инстанциям и с удивлением обнаружил, что практически никто не разделяет его энтузиазма. В местном краеведческом музее, по его словам, сначала обрадовались, но, увидев фото, директор буквально изменилась в лице.

Сказала, этого не может быть, всё это понастроили, я здесь ничего не вижу. То есть обозначила, что ей всё это не нужно Владимир Гальцев, житель Сочи

Потом Владимир вышел на археолога из Русского географического общества и показал ему свою фотосессию.

Он сказал: "Да, скорее всего, вы правы", что он таких захоронений даже не видел, что надо проводить раскопки. Говорил сначала, что в августе это планируется, потом мурыжил-мурыжил и вообще пропал. Я не знаю, что как Владимир Гальцев, житель Сочи

Далее фотогалерея "отправилась" в Сочинский национальный парк и даже в Администрацию Краснодарского края. Оттуда ответы пришли самые что ни на есть удручающие: "Мы этим не занимаемся".

Отчаявшись, со своими артефактами Владимир обратился к Лайфу. Мы тоже совершили свой "круг почёта". Позвонили в Институт археологии РАН. Там посмотрели на фото и сказали: "Это не к нам, обратитесь к палеонтологам". Мы обратились. И нам даже ответили.

То, что он назвал следами, скорее похоже на выщелачивание известняков при формировании горных пород, то есть это такая игра природы. На снимке так называемого ящера, скорее всего, морская лилия, это беспозвоночное животное, родственник морских ежей Вероника Кушлина, эксперт Палеонтологического института РАН

Стоит отметить, что окаменелости морских лилий, или кринодей, держатся в топе самых частых ископаемых находок. Некоторым по 480 миллионов лет. Их потомки до сих пор обитают в морях и океанах, в мире известно семь сотен видов.

Кандидат биологических наук Вероника Кушлина рассказала, что сайт института недаром скрывает адрес электронной почты: "Заспамили".

Нам постоянно присылают фото всевозможных "черепов" динозавров, про яйца я вообще молчу, даже в Москве-реке говорили, что находили. К сожалению, крайне редко оказывается действительно что-то интересное Вероника Кушлина, эксперт Палеонтологического института РАН

И для полноценной картины приведём то, что нам ответили в Русском географическом обществе:

К сожалению, наши эксперты на основе фотографий и материалов подобного качества не имеют возможности дать достоверные, научно обоснованные комментарии Из письма Лайфу от Русского географического общества

Ну вот. Хотели материал об удивительных находках, а получилась история о том, как трудно распознать что-то по-настоящему удивительное и как легко сделать сенсацию из ничего. В любом случае записываем лайфхак на случай обнаружения следов, яиц, черепов или целых скелетов:

1. Делать фото с разных ракурсов.

2. Делать фото при разном освещении.

3. Обязательно положить рядом линейку или какой-то другой предмет, чтобы был понятен размер объекта.

4. Приготовиться к всевозможным отпискам из организаций и долгому выяснению того, что же именно вы нашли.

5. Приготовиться к тому, что в итоге это окажется какой-нибудь "игрой природы".

И ещё один лайфхак: выяснять, пока не выясните всё до конца. Настоящие открытия тоже случаются.