"Добрые" коллеги. Мужчины на работе агрессивнее женщин — исследование

Научно установлено, что карьеристы сильного пола активнее пытаются подавлять потенциальных соперников.

Мужчины чаще атакуют своих коллег, даже если со стороны потенциальных конкурентов нет реальной угрозы. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что таковы выводы учёных из Боннского университета, Германия.

В рамках исследования они давали мужчинам и женщинам одинаковые задания: кодировать слова, используя последовательность чисел. В среднем все участники эксперимента справились с этим одинаково успешно и получили соответствующее количество баллов. Это показало, что они в данном случае конкурентоспособны в равной степени.

А далее началось самое интересное: им предложили за деньги уменьшать количество баллов друг друга. Выяснилось, что мужчины гораздо чаще прибегали к такому способу повысить собственные шансы на победу в соревновании.

По этой причине они побеждают чаще, хотя мужчины и женщины в среднем достигают одинаковых результатов Петра Никен, профессор Технологического института Карлсруэ

По словам учёных, такая склонность к нечестным методам борьбы объясняется зачастую необоснованной уверенностью в угрозе для себя со стороны коллег. То есть сотрудник преувеличивает опасность, он заранее думает, что его тоже будут атаковать, и нападает первым.

Мужчины сильнее воспринимают свою среду как конкурентную Петра Никен, профессор Технологического института Карлсруэ

Отмечается, что агрессивные конкуренты снижали напор, как только им сообщали, что на самом деле опасность для них не была столь велика.

По данным исследования, в реальности среди самых частых "грязных" методов конкуренции на работе — замалчивание важной информации, в том числе о датах собраний, а также удаление информации с жёсткого диска соперника.