Потрясающие краски. NASA показало инфракрасные снимки Земли

С помощью спутников и дронов учёным удалось запечатлеть то, что не видно человеческому глазу.

NASA и Геологическая служба США поделились инфракрасными снимками поверхности Земли, пишет Daily Mail. Сообщается, что на изображениях показаны не только видимые цвета, но и недоступные глазу волны электромагнитного спектра. В результате получились поистине фантастические картины.

На опубликованных фотографиях — в том числе ландшафты Эфиопии, пустыни Сахара, Антарктиды, атолл Пальмира в Тихом океане и ледники Исландии. Отмечается, что снимки сделаны с помощью датчиков, установленных на спутнике Landsat, а также камер беспилотников.

Галерея пополнила коллекцию снимков, показанных в рамках проекта "Земля как искусство". Он стартовал в 2000-х годах, это была идея исследователей — они убеждены, что получаемые ими инфракрасные снимки со спутников интересны не только с научной точки зрения и что их должны видеть все жители планеты.

Ранее Лайф писал о составленной NASA трёхмерной карте лунной поверхности, а также о визуализации чёрной дыры.