Ребёнок не дышит. Как новый гаджет следит за спящими младенцами — видео

Устройство успешно протестировали в отделении интенсивной терапии новорождённых.

Учёные из Университета Вашингтона разработали умные динамики, которые контролируют дыхание детей во сне, пишет Daily Mail. Сообщается, что они оснащены микрофоном.

Колонки издают тихий звук, который называют белым шумом, а микрофон записывает эти же волны, но уже отражённые. Поскольку рядом дышит ребёнок, сигналы поступают в искажённом виде. По этим изменениям и удаётся измерить частоту дыхания и даже выявить симптомы апноэ — внезапной остановки дыхания во сне.

Отмечается, что данные с динамиков можно отслеживать с помощью специального мобильного приложения.

Гаджет протестировали в отделении интенсивной терапии новорождённых в Вашингтоне, он следил там за дыханием пяти младенцев. По данным исследований, точность измерений в радиусе шести метров составила 97%.

Стоит добавить, что апноэ бывает не только у детей. Нарушением считается остановка дыхания более чем на десять секунд. Чаще всего при таком диагнозе лёгкие прекращают работать на 20–30 секунд. Если так происходит по 10–15 раз каждый час, то это уже синдром. Он приводит к постоянной сонливости, ухудшению памяти и внимания, а также к резкому повышению артериального давления, что чревато инсультом, ишемией и другими серьёзными болезнями сердечно-сосудистой системы.