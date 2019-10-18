Учёные выяснили, почему еда кажется вкуснее от голода

Оказалось, мозг блокирует одни ощущения и обостряет другие, делая нас менее разборчивыми.

Пища кажется голодным вкуснее благодаря специальным сигналам мозга, пишет Nature Communications. Сообщается, что это установили исследователи из Национального института физиологических наук в японском Окадзаки. Они провели опыты на мышах и выявили изменения в электрической активности их мозга. Учёные наблюдали за тем, что происходило в гипоталамусе — это небольшая область мозга, которая в том числе контролирует аппетит.

Выяснилось, что в состоянии голода там частично блокируются сигналы с рецепторов, реагирующих на горечь. В то же время вкус сладкого мозг, наоборот, усиливает. Исследователи подчеркнули, что обычно горький вкус отталкивает, поскольку мозг воспринимает это как признак возможной опасности пищи. А сладкое привлекает практически в любом случае, поскольку этот вкус сигнализирует о потенциальной высокой калорийности, а значит, питательности.

По мнению учёных, эти данные могут помочь в лечении людей с расстройствами пищевого поведения. В дальнейшем они также планируют выяснить, как меняется активность нейронов в мозге людей, страдающих диабетом и ожирением.