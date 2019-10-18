Марсианские помидоры и лунная редиска. Что выросло в инопланетном грунте — фото

Исследователи высадили в реголит десять различных культур. Девять из них проросли, а вот шпинату почва не понравилась.

Учёные NASA показали свой "космический огород", пишет Open Agriculture. Сообщается, что они сымитировали лунный грунт — скопировали состав имеющихся образцов. Также они воссоздали марсианский реголит на основании данных космических аппаратов Viking и Mars Pathfinder. Обе почвы смешали с земными органическими веществами.

В получившийся состав высадили семена десяти сельскохозяйственных растений. В итоге самыми удачными оказались всходы ржи и кресс-салата, проросли также руккола, помидоры, редис, киноа, зелёный лук, лук-порей и горох. Шпината же на Луне и Марсе поесть пока не удастся.

Эксперимент провели исследователи Вагенингенского университета, Нидерланды. Они подчеркнули, что сельское хозяйство — жизненно важный вопрос для будущих колонизаторов других планет.

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