Марсианские помидоры и лунная редиска. Что выросло в инопланетном грунте — фото

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Фото © AbeBooks Inc

Исследователи высадили в реголит десять различных культур. Девять из них проросли, а вот шпинату почва не понравилась.

Учёные NASA показали свой "космический огород", пишет Open Agriculture. Сообщается, что они сымитировали лунный грунт — скопировали состав имеющихся образцов. Также они воссоздали марсианский реголит на основании данных космических аппаратов Viking и Mars Pathfinder. Обе почвы смешали с земными органическими веществами.

В получившийся состав высадили семена десяти сельскохозяйственных растений. В итоге самыми удачными оказались всходы ржи и кресс-салата, проросли также руккола, помидоры, редис, киноа, зелёный лук, лук-порей и горох. Шпината же на Луне и Марсе поесть пока не удастся.

<p>Фото © <a href="https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/opag.2019.4.issue-1/opag-2019-0051/opag-2019-0051.pdf" target="_blank">Open Agriculture</a></p>

Эксперимент провели исследователи Вагенингенского университета, Нидерланды. Они подчеркнули, что сельское хозяйство — жизненно важный вопрос для будущих колонизаторов других планет.

Мы были в восторге, когда увидели, что первые помидоры, выращенные на Марсе, стали красными. Это означает, что был сделан следующий шаг к устойчивой закрытой сельскохозяйственной экосистеме

Вигер Уэймлинк, участник исследования

Ранее Лайф писал об урожае китайской капусты, который собрали на Международной космической станции, и о планах китайских учёных вырастить картофель на обратной стороне Луны.

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