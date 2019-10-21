Последний рейс. Почему в Бермудском треугольнике пропадают самолёты и корабли

Хотя настоящая истерия вокруг него началась не с исчезновения судна "Рубикон" 75 лет назад, но справедливости ради, тогда было действительно страшно: только представьте себе одинокую собаку на пустом корабле, который ещё накануне вёз более 300 пассажиров.

Что известно о "Рубиконе"

Если коротко: он сначала исчез, а потом его нашли уже без единого человека на борту. Одни пишут, корабль был кубинский, другие называют американским. В любом случае 26 сентября 1944 года его видели в порту Гаваны. А 21 октября он плыл между Бермудами, Пуэрто-Рико и берегами Флориды. Это, собственно, и есть углы Бермудского треугольника.

В тот день судно пропало, то есть перестало выходить на связь. А назавтра, то есть 22-го числа, его заметили с американского военного дирижабля. Он дрейфовал недалеко от Флориды. Офицеров береговой охраны встретила на борту только голодная собака. Людей нет, спасательных шлюпок тоже. Трос, который закидывают при швартовке, оборван. Можно было предположить эвакуацию из-за шторма, если бы не одно но: сам корабль совершенно не повреждён, состояние прекрасное. А меж тем по всему видно, что люди покидали судно в дикой спешке.

Рождение легенды

Поначалу никто ничего не фантазировал, все только горевали: ужасная беда. И к тому же не приходит одна. В следующем, 1945-м, году над теми же водами пропало знаменитое "Звено 19" — сразу пять американских бомбардировщиков-торпедоносцев "Эвенджер". Это был учебный полёт. На борту было 14 пилотов. Вслед за ними сгинул и направленный на спасение гидросамолёт "Маринер". Но и тогда ещё не было никаких теорий заговора: сказали, что была ошибка инструктора, самолёты получили неверные ориентиры и блуждали, пока у всех одновременно не кончилось топливо.

А всеобщий ужас навёл, как обычно, наш брат журналист, даже имя известно — Эвард Ван Винкл Джонс, корреспондент Associated Press. Причём — вот обратите, пожалуйста, внимание — через ШЕСТЬ лет после "Рубикона", соответственно, через пять после пропавшей эскадрильи. Написал, понимаешь, статью о "таинственных исчезновениях" — и пожалуйста, мир прозрел. Как там в рекламе? "Не запостила — не было"?

Давайте по существу

Для начала мы имеем неподалёку Саргассово море, а это необычный участок Атлантического океана. У него везде вокруг течения: слева — Гольфстрим, сверху — Северо-Атлантическое, справа — Канарское и снизу — Северное Пассатное. И идут они таким образом, что между ними получается гигантский водоворот.

В эту воронку чаще всего попадает мусор — там целый пластиковый континент из-за этого образовался. По данным учёных из Университета Западной Австралии, по кругу над всем этим идёт и воздух, образуются циклоны и даже тайфуны.

Далее: имеют право на существование и исследования британских учёных, а они показывают, что в данном районе Атлантики возникают "стоячие" 30-метровые волны. Некоторые из них, как сообщается, даже "сдвоенные" и могут просто переломить корабль пополам.

Стоит упомянуть и о газовых гидратах — это такие пузырьки газа, которые постоянно всплывают со дна океана. Не только Атлантического, но и вообще — Мирового. Казалось бы, смешно: подумаешь, пузырьки. Но если их много и сразу в одном месте, то это уменьшает выталкивающую способность воды, то есть корабль просто, можно сказать, проваливается.

Наконец, есть версия об инфразвуке, который возникает над морем из-за волн и сильного ветра. Якобы он влияет на психику, у людей возникают галлюцинации, начинается паника. Однако этот вариант некоторые океанографы оспаривают: уверяют, что эти звуковые волны не настолько мощные.

И всё-таки

"Рубикон", как мы уже поняли, не переломился. Он никуда не провалился. Остаются тайфун и инфразвук. И ещё: в 1991 году на дне нашли обломки тех торпедоносцев. По крайней мере, сделали вывод, что это именно они. И снова стало не по себе: с одной стороны, лежат аккурат в том порядке, как летели, с другой — номера-то бортовые не совпадают.