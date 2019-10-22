Крик бензопилы. Как звучит самое громкое в мире птичье пение — видео

Обладательница оглушительного голоса известна миру под безобидным названием white bellbird — "белый колокольчик". Впрочем, в России ей дали более подходящее имя — гологорлый звонарь.

В амазонских тропических лесах зафиксировали самое громкое в мире птичье пение, пишет Daily Mail. Сообщается, что впечатляющие звуки издаёт представитель семейства воробьиных — гологорлый звонарь. Птица весом в какие-то 250 граммов производит шум в 125 децибел, это громче, чем на рок-концертах.

Стоит упомянуть, что для человеческого уха безопасным считается уровень звука до 85 децибел. При этом автомобильный гудок на расстоянии около метра издаёт примерно 110 децибел, а отбойный молоток — около 100.

Отмечается, что столь мощный голос у этого пернатого благодаря необычайно толстым рёбрам и грудным мышцам. По данным издания, так отчаянно самец призывает свою возлюбленную. При этом во время исполнения своей самой эффектной ноты он поворачивается прямо к ней. Учёные даже опасаются, что дамы из этого птичьего общества рискуют просто оглохнуть от таких серенад.

Тем не менее самки слушали арии, сидя довольно близко к своим поклонникам, и исследователи задаются вопросом, почему они не боялись за свои уши. Предполагают, что хотели как следует рассмотреть потенциальных партнёров.

По наблюдениям биологов, влюблённым звонарям непросто даются эти выступления — по мере возрастания громкости звуки становятся короче, потому что у певцов перехватывает дыхание.

Добавим, что гологорлый звонарь обитает в Бразилии, Парагвае и Аргентине. Он питается плодами и предпочитает находиться среди верхних ветвей деревьев. Относится к категории уязвимых видов, то есть эта птица под угрозой вымирания.