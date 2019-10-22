Сами приезжают, сами возвращаются. В Германии показали новые электросамокаты

Если увидите, как эта штука сама собой едет по дороге, знайте, она спешит либо к своему пассажиру, либо обратно, на зарядную станцию. Главное, чтобы не упала.

В Берлине прошла презентация новых электросамокатов, которые могут перемещаться автоматически без непосредственного участия человека. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что их планируют сдавать в аренду.

По мнению разработчиков, новинка будет максимально удобной для пассажиров — за таким самокатом не нужно никуда идти или ехать: он может сам прибыть по нужному адресу. Соответственно, и возвращать его после поездки не придётся — он уедет и вернётся на пункт подзарядки.

Another tele-operated scooter demo, this time from startup @TortoiseHQ



Retrofitted onto existing scooter, powered by a @Raspberry_Pi, camera and microcontroller.



They will offer the service for a fixed price per month to save on operations cost and prevent urban clutter.#MME pic.twitter.com/b4ULsvkG73 — Edward Miller (@TweetEdMiller) October 1, 2019

Теоретически это может облегчить передвижение по городу в час пик, и такие самокаты не будут стоять без дела, пока их наконец не вернут после использования. Однако на практике, признают разработчики, пока есть определённые трудности: самокату довольно непросто будет маневрировать по загруженным дорогам и среди больших скоплений людей. А если он упадёт, то подняться самостоятельно уже не сможет, потребуется вмешательство человека.

Отмечается, что для сохранения равновесия новинку оснастили дополнительными роботизированными колёсами. Электросамокаты планируют протестировать в двух европейских городах, а также в американском штате Джорджия. Для начала опробуют самые простые маршруты, где мало машин и людей.