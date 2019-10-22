Учёные сделали искусственное мясо максимально похожим на настоящий стейк

Они наконец воссоздали структуру мышечных волокон и сравнили результат с натуральным стейком.

Учёные впервые придали синтетическому мясу волокнистую структуру, пишет Nature. Сообщается, что продукт вырастили из клеток мышц коровы и кролика. Основой для их роста послужили искусственные волокна из пищевого желатина. В результате получилась структура, сравнимая с натуральным мясом. В ней также сымитирован клей, который скрепляет мышечные "нити" друг с другом. Кроме того, воспроизведены биохимические свойства природных тканей.

Исследователи провели механические испытания, чтобы проверить, насколько искусственный кусок похож на настоящий говяжий стейк, бекон или крольчатину. Выяснилось, что в натуральном мясе мышечных волокон больше. Это означает, что пока не удаётся преодолеть самое главное препятствие — добиться эффективного созревания жировых и мышечных клеток в лабораторных условиях.

Авторы научной работы подчеркнули, что желатин является естественным компонентом любого мяса, он возникает при распаде белков во время температурной обработки, то есть приготовления.

Напомним, что созданное ранее синтетическое мясо представляло собой хаотичный набор мышечных клеток. Ранее Лайф писал о первом в России приготовлении котлеты из искусственно выращенного мяса.