Учёные назвали главную причину быстрого облысения

Подсчитайте, сколько часов в неделю вы сидите в офисе, и поймёте, с какой скоростью теряете волосы.

Мужчины, которые проводят слишком много времени на работе, лысеют вдвое быстрее, заявили южнокорейские учёные. По их мнению, слишком много — это больше 52 часов в неделю. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что исследователи в течение пяти лет наблюдали за 13 тысячами мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Всех их разделили на три группы: первую из них назвали "нормальной", поскольку в ней люди работали в среднем по 40 часов в неделю. Вторую группу обозначили как "долгую" — там в офисе сидели по 52 часа в неделю. И "намного более долгая" проводила на службе ещё больше времени.

Выяснилось, что за всё время исследования симптомы облысения появились у двух процентов "нормальных", у трёх процентов "долгих" и у четырёх процентов "намного более долгих". Таким образом, у трудоголиков потеря волос шла с удвоенной скоростью.

Авторы научной работы полагают, что главная причина этого — стресс, который практически неизбежен на любой работе. Он меняет гормональный фон, вырабатываются ненужные дополнительные гормоны, которые мешают развитию волосяных луковиц на коже головы. Кроме того, в состоянии стресса (по невыясненным пока причинам) фолликулы волос атакует иммунная система организма. Также нервное напряжение заставляет волосы раньше времени прекращать активный рост и входить в "фазу покоя".