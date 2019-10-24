Илон Маск заявил о скором запуске спутникового интернета для всей планеты

Для этого компании предстоит отправить в космос ещё несколько партий спутников Starlink.

SpaceX обеспечит жителей США широкополосным интернетом со спутников Starlink в 2020 году, пишет Daily Mail. Сообщается, что об этом заявила главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

Она пояснила, что для охвата всей территории Соединённых Штатов нужно будет запустить от шести до восьми партий космических аппаратов в дополнение к уже работающим на орбите.

Starlink will connect the globe with reliable and affordable high-speed broadband services pic.twitter.com/dWVvPwVWU4 — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

Напомним, сейчас в космосе 57 активных спутников Starlink. Как писал Лайф, их запустили в мае 2019 года. Изначально было 60, три вышли из строя. В общей сложности планировалось создать сеть из 12 тысяч спутников, однако недавно SpaceX подала заявку на эксплуатацию ещё 30 тысяч штук. Таким образом, если её одобрят и все эти спутники отправят на орбиту, их станет 42 тысячи. Отметим, что это почти в 30 раз больше, чем все спутники, работающие на данный момент.

Ранее глава SpaceX Илон Маск написал в "Твиттере", что впервые отправил сообщение c помощью Starlink, а затем поделился радостью, что его спутниковый интернет работает.

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Добавим, что Маск назвал главной задачей Starlink предоставление дешёвого доступа к Сети трём миллиардам человек (то есть без малого половине жителей Земли), у которых сейчас нет интернета. В то же время эксперты опасаются, что такое количество техники на орбите многократно ухудшит и без того тревожную ситуацию с космическим мусором, а также помешает научным исследованиям и вообще наблюдениям ночного неба.