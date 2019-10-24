В NASA назвали ближайшие планеты для заселения

Кроме Марса, в качестве возможных вариантов рассматривают окрестности Юпитера, Сатурна и даже Главный пояс астероидов.

Космическое агентство NASA выпустило концепцию первоочередных исследований планет Солнечной системы. Разумеется, возглавляет список самых интересных небесных тел Марс.

К Красной планете планируют отправить новый орбитальный аппарат NEX-SAG. Он будет проводить зондирование марсианского льда и составит максимально подробную карту ледяных отложений. Это нужно прежде всего будущим колонизаторам Марса, для которых источники воды будут жизненно необходимы. Кроме того, аппарат решит вопрос с качественными телекоммуникациями для связи с Землёй, поскольку нынешние спутники были запущены довольно давно. К примеру, Mars Reconnaissance Orbiter работает с 2006 года.

Планетологи также намерены продолжить исследования спутника Юпитера Европы. Как известно, она покрыта льдом, под которым скрывается океан. Учёные не исключают, что в нём могут быть живые организмы. Как ранее писал Лайф, выяснять это отправится аппарат Europa Clipper, его планируют запустить в ближайшие годы.

Ещё больше интригует спутник Сатурна Энцелад. У него тоже есть подлёдный океан, и в нём выявили наличие сложных молекул, которые называют строительными кирпичиками жизни. В целом океан Энцелада отвечает всем важнейшим требованиям для потенциальной обитаемости. В NASA заявили, что созданные для изучения Европы аппараты можно также направить и к спутнику Сатурна.

Учёные также упомянули карликовую планету Церера, расположенную в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Она привлекает внимание прежде всего тем, что тоже богата водой. Это подтверждает обилие соды на поверхности, Цереру из-за этого даже прозвали содовой планетой. Дело в том, что сода, насколько известно науке, образуется только в присутствии воды в жидком состоянии.