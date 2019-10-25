Учёные рассказали, как мозг "ремонтирует" себя во сне

Вспомогательные клетки нервной системы начинают активную работу, только когда мы засыпаем.

В мозгу человека во время сна идут активные восстановительные работы, пишет Nature Neuroscience. Сообщается, что "ремонт" ведёт микроглия — это вспомогательные клетки в центральной нервной системе, их примерно в 8–10 раз больше, чем нейронов. Они "проглатывают" и "переваривают" бактерии, мёртвые клетки, тем самым очищают мозг и восстанавливают его повреждённые участки.

В Университете Рочестера в США установили, что эти полезные вещи происходят в мозгу в основном во время сна. Это выяснили после эксперимента с грызунами. Мышам давали норадреналин — это такое вещество, которое вырабатывается в организме во время бодрствования, в организме спящего его становится очень мало. Выяснилось, что из-за него микроглия у мышей перестала работать как надо. Это означает, что во сне нервная система запускает защитную функцию. По словам исследователей, это как "переключатель", который срабатывает после того, как человек засыпает. Соответственно, после пробуждения механизм отключается.

По словам учёных, микроглия во сне помогает справиться с последствиями инсульта. Кроме того, из-за её неправильной работы могут развиться шизофрения, аутизм, деменция (старческое слабоумие), а также болезни Паркинсона и Альцгеймера.