Учёные заявили о полной победе над вирусом гриппа

Исследователи из США испытали новый препарат против вируса гриппа, пишет Science Transitional Medicine. Сообщается, что он называется EIDD-2801. По словам учёных, главная польза этого лекарства в том, что оно блокирует в вирусе один важный фермент. Из-за этого в его ДНК накапливаются мутации, которые мешают ему размножаться.
Средство испытали на хорьках, потому что реакция их организма на грипп максимально похожа на то, что во время болезни происходит в теле человека. Препарат показал эффективность против всех сезонных вирусов, от которых с его помощью лечили животных. Симптомы резко ослабевали, и они выздоровели гораздо быстрее, чем хорьки, которым давали другие лекарства. EIDD-2801 опробовали также на образцах человеческих тканей.
Учёные отметили, что препарат показал ещё одно важнейшее свойство: он не позволяет вирусу гриппа выработать устойчивость к нему, а это одна из основных проблем в борьбе с этой болезнью. Имеющиеся сейчас лекарства быстро теряют эффективность, потому что вирус приспосабливается к ним. Что касается прививок, то их польза зависит от правильного предсказания штамма, который будет преобладать на этот раз, и ни одна вакцина не гарантирует на 100%, что человек не заболеет.