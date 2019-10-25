Учёные назвали главную причину ожирения у детей

Как выяснилось, это не неправильное питание, не чрезмерная родительская забота и даже не пристрастие к компьютерным играм.

Детское ожирение связано с работой мозга, заявили исследователи из Кембриджского и Йельского университетов. Об этом пишет Oxford Academic. Сообщается, что учёные обследовали 2700 детей в возрасте девяти-одиннадцати лет. Это были дети как с нормальным весом, так и с избыточным. У всех измерили толщину коры головного мозга и сопоставили её с индексом массы тела (это соотношение веса и роста).

Выяснилось, что у более полных кора мозга заметно тоньше, и особенно это касается префронтальной области. И дело обстоит именно так. Вне зависимости от пола, возраста, национальности ребёнка, образования и дохода родителей.

Отметим, что префронтальная область отвечает за функции когнитивного контроля — способность выполнять поставленные задачи, отделять важные в данный момент дела от второстепенных, нужную информацию от ненужной, координировать действия и так далее.

Учёные выразили надежду, что толщина коры мозга у детей с ожирением увеличится, если они похудеют. Однако статистика говорит о том, что большинство детей с лишним весом сохраняют такую комплекцию и после того, как становятся взрослыми.

Отмечается, что по всему миру ожирением страдают 124 миллиона детей, и полнота грозит им диабетом, болезнями сердца, раком и другими серьёзными проблемами со здоровьем. По данным Всемирной организации здравоохранения, эффективным для профилактики детского ожирения является исключительно грудное вскармливание младенцев. Школьникам рекомендуют меньше есть продуктов с высоким содержанием жира и сахара, больше фруктов, овощей, злаков и орехов, а также заниматься физкультурой минимум по часу в день.